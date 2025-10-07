ہاٹ شاٹ ای اسپورٹس نے گیم ناؤ فری فائر ورلڈ سیریز کا تاج اپنے نام کر لیا
کراچی (سٹی ڈیسک)ہاٹ شاٹ ای اسپورٹس نے گیم ناؤ فری فائر ورلڈ سیریز (FFWS) پاکستان 2025 کا چیمپئن بن کر نہ صرف ملک کی بہترین ٹیموں کو شکست دی بلکہ فری فائر ورلڈ سیریز گلوبل فائنلز 2025 میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ یہ عالمی مقابلہ جکارتہ، انڈونیشیا میں منعقد ہوگا۔۔۔
اس سال کا FFWS پاکستان 2025 منفرد اس لیے رہا کہ اس میں تجربہ کار ٹیموں اور ابھرتی ہوئی نئی ٹیموں کا شاندار امتزاج نظر آیا۔ڈیمنز پرائیڈ اور ریپٹر لیگیسی جیسی معروف ٹیموں نے اپنے تجربے اور تسلسل کا مظاہرہ کیا، جبکہ ٹیم تیز جیسے نئے اسکواڈز نے تازہ توانائی اور تخلیقی حکمت عملیوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔اسی سخت مقابلے میں ہاٹ شاٹ ای اسپورٹس نے بہترین تسلسل اور ٹیم ورک دکھاتے ہوئے تجربہ کار حریفوں اور نئی ٹیموں دونوں کو مات دی - اور پاکستان کی بہترین ٹیم کے طور پر ابھری۔