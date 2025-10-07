ستمبر میں51 شہری قتل، اسٹریٹ کرائمز کی ہزاروں وارداتیں
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سٹیزن پولیس لائژن کمیٹی (سی پی ایل سی)نے ستمبر 2025ء میں کراچی میں ہونے والی جرائم کی وارداتوں کے اعداد و شمار جاری کردیے ہیں۔سی پی ایل سی کے۔۔۔
مطابق ماہ ستمبر میں شہر کے مختلف علاقوں سے مسلح اور غیر مسلح ملزمان نے 27 گاڑیاں چھینی جبکہ 172 گاڑیاں چوری کیں۔اعداد و شمار کے مطابق شہر میں ایک ماہ کے دوران 517 موٹرسائیکلیں چھینی اور 3 ہزار 181 چوری کی گئی ہیں۔سی پی ایل سی کے مطابق ماہ ستمبر میں شہریوں کو 1 ہزار 542 موبائل سے محروم کیا گیا، اس دوران شہر میں بھتے کی 3 وارداتیں بھی رپورٹ ہوئیں۔اعداد و شمار کے دوران کراچی کے مختلف میں ایک مہینے کے دوران فائرنگ کے مختلف واقعات میں 51 شہری قتل کیے گئے ۔