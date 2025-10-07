میئر کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم
پی پی کی17سالہ کرپشن اور جماعت اسلامی کی نااہلی نے کراچی کو تباہ کیاایم کیوایم پر تنقید کرکے اب اپنی ناکامی نہیں چھپائی جاسکتی ، ترجمان
کراچی (اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ترجمان نے بہادرآباد مرکز سے جاری اپنے بیان میں میئر کراچی کے حالیہ الزامی بیان کو مضحکہ خیز اور حقائق سے عاری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن کے اپنے محکمے کچرے ، ٹریفک اور پانی کے بحران میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ایم کیو ایم پر تنقید کر کے اپنی ناکامی نہیں چھپا سکتے ، میئر کی جانب سے جاری بیانات دراصل سیاسی اسٹیج سجانے اور اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کی پرانی روایت ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کراچی کی تباہ حالی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی 17 سالہ کرپشن، جماعتِ اسلامی کی نااہلی اور موجودہ بلدیاتی ڈھانچے کی ناقص حکمت عملی ہے ، ایم کیو ایم پر الزام تراشی اس لیے کی جا رہی ہے کہ عوامی حمایت اب بھی صرف ایم کیو ایم کے ساتھ ہے ۔ ترجمان نے کہا کہ اگر میئر واقعی عوامی خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہوتے تو آج شہر کے نالے ابل نہ رہے ہوتے ، سڑکیں گڑھوں میں تبدیل نہ ہوتیں اور کچرا کراچی کا تعارف نہ بنتا، عوام بخوبی جانتے ہیں کہ فوٹو سیشن اور پریس کانفرنسز سے مسائل حل نہیں ہوتے ، عملی اقدامات کی ضرورت ہے لیکن افسوس کراچی کے موجودہ بلدیاتی نظام میں نیت کم اور نمائش زیادہ ہے ۔ میئرکو چاہیے کہ وہ اپنی ایڈمنسٹریٹر شپ اور میئر شپ کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ انہوں نے اپنے دور میں کتنے منصوبے مکمل کیے ۔