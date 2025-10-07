صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

  • کراچی
جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعتِ اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر آج ( 7 اکتوبر)حماس کے طوفان الاقصیٰ کے دو سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں اسرائیلی جارحیت اور امریکی سرپرستی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔۔۔

 مظاہرے صبح 11 بجے مختلف شہروں میں ہوں گے جن میں طلبہ، وکلا، تاجر، علما کرام اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوں گے ۔شہر قائدمیں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا جس میں اہلِ غزہ و فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔دریں اثنا، جماعت اسلامی کراچی کے رہنما منعم ظفر خان نے شاہراہِ فیصل پر ہونے والے تاریخی ‘‘غزہ مارچ’’ کی کامیابی پر اہلِ کراچی کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لاکھوں افراد کی شرکت نے ثابت کر دیا کہ کراچی امتِ مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے ۔ شہریوں نے اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو مسترد کرتے ہوئے حماس کے مجاہدین کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔انہوں نے کہا کہ فلسطین کا دو ریاستی حل کسی صورت قبول نہیں، صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست قابلِ قبول ہے ، جس کی قیادت حماس کے پاس ہے ۔ بانیِ پاکستان قائداعظم محمد علی جناحؒ کا مؤقف بھی یہی تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب میں امدادی کارروائیاں کرنے والے رضاکاروں کے اعزاز میں الخدمت فائونڈیشن کی تقریب

آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے وفد کا سرگودھا یونیورسٹی کا دورہ

دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح

بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ،شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا

گورنمنٹ پرائمری سکول اللہ چراغ والا میں 161طلبہ،2کلاسز

اے سی بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ،چیکنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس