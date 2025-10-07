جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعتِ اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر آج ( 7 اکتوبر)حماس کے طوفان الاقصیٰ کے دو سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں اسرائیلی جارحیت اور امریکی سرپرستی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔۔۔
مظاہرے صبح 11 بجے مختلف شہروں میں ہوں گے جن میں طلبہ، وکلا، تاجر، علما کرام اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوں گے ۔شہر قائدمیں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا جس میں اہلِ غزہ و فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔دریں اثنا، جماعت اسلامی کراچی کے رہنما منعم ظفر خان نے شاہراہِ فیصل پر ہونے والے تاریخی ‘‘غزہ مارچ’’ کی کامیابی پر اہلِ کراچی کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لاکھوں افراد کی شرکت نے ثابت کر دیا کہ کراچی امتِ مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے ۔ شہریوں نے اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو مسترد کرتے ہوئے حماس کے مجاہدین کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔انہوں نے کہا کہ فلسطین کا دو ریاستی حل کسی صورت قبول نہیں، صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست قابلِ قبول ہے ، جس کی قیادت حماس کے پاس ہے ۔ بانیِ پاکستان قائداعظم محمد علی جناحؒ کا مؤقف بھی یہی تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے ۔