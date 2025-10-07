تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں
تاجر اپنی ذاتی اور کاروباری حفاظت کے لیے فوری اقدامات کریں،کراچی چیمبر اقدامات نہ کیے تو ہزاروں تاجر شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے ،عتیق میر
کراچی (رپورٹ :حمزہ گیلانی)کراچی میں بھتہ خوری کی نئی اور خطرناک لہر نے تاجر و صنعتکاروں میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا ،شہر کے مختلف تجارتی مراکز میں تاجروں کو بھتے کی پرچیوں کے ساتھ گولیاں بھیجنے کے واقعات میں اضافہ ہوگیا جس پر کراچی چیمبرنے ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے اپنے ممبران کو سخت حفاظتی ہدایات جاری کر دی ہیں۔کراچی چیمبر کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ تاجروں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، لہٰذا تمام تاجر اپنی ذاتی اور کاروباری حفاظت کے لیے فوری اقدامات کریں۔ مراسلے کے مطابق کراچی کے تمام تاجر اپنے گھروں، دفاتر اور دکانوں پر اعلیٰ معیار کے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کریں اور فوٹیج کا بیک اپ باقاعدگی سے اپڈیٹ رکھیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی ویڈیو، آڈیو یا فوٹیج فوری طور پرکراچی چیمبر کو ارسال کریں تاکہ متعلقہ ادارے کارروائی کر سکیں۔یہ ہنگامی مراسلہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشاورت سے جاری کیا گیا ہے ۔ ۔ادھر آل سٹی تاجر اتحاد نے بھتہ خوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر سندھ پولیس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کراچی سے بھتہ خوری ختم نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ پولیس خود ہے ۔آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے فوری اقدامات نہ کیے تو ہزاروں تاجر شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے ۔