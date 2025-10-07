صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاؤ یونیورسٹی میں پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم

  • کراچی
وائس چانسلر نے انٹرا وینس ایڈ مکسچر اینڈ کمپاؤنڈنگ فارمیسی کا بھی افتتاح کیا بہترین طبی سہولتیں مریضوں تک پہنچانے کی کوشش ہے ، پروفیسر نازلی

کراچی(سٹی ڈیسک)ڈاؤ یونیورسٹی کے زیرِ انتظام اوجھا کیمپس میں ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا مفت پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم کردیا گیا جس کا رسمی افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نازلی حسین نے جمعہ کی صبح اوجھا انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز میں کیا۔ انسٹیٹیوٹ کی پہلی منزل پرقائم کیے گئے ڈاکٹر سید عاشق حسین ری ہیب لی ٹیشن سینٹر کا نام اوجھا انسٹی ٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز کے سابق سربراہ ڈاکٹر سید عاشق حسین کی یاد میں رکھا گیا ہے ۔دریں اثناء وائس چانسلر پروفیسر نازلی حسین نے اوجھا انسٹی ٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز میں انٹرا وینس ایڈ مکسچر اینڈ کمپاؤنڈنگ فارمیسی کا بھی افتتاح کیا۔ اوجھا انسٹی ٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز کے ڈائریکٹر پروفیسر افتخار احمد ،ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر مرتضیٰ سوہو ،ڈاکٹر نیاز سومرو ، ڈاکٹر فیصل اسد،ڈاکٹر فیصل فیاض زبیری اور دیگر بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر پروفیسر نازلی حسین نے کہا کہ ڈاؤ یونیورسٹی کی کوشش ہے کہ بہترین طبی سہولتیں مریضوں تک پہنچائی جائیں، آج دو نئے مراکز کی فعالیت اسی سمت میں پیش رفت ہے ۔ پروفیسر افتخار احمد نے کہا کہ اوجھا انسٹی ٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز امراض سینہ کے مریضوں کو تشخیص ،علاج اور دواؤں سمیت تمام سہولتیں مفت فراہم کرتا ہے یہاں پر ٹی بی کے مریضوں کے لیے آئی سی یو کی سہولت مفت میں دستیاب ہے جبکہ ایسی سہولت کہیں دستیاب ہی نہیں ہے ۔

 

