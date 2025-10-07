صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

  • کراچی
ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں کراچی ائرپورٹ کے قریب خود کش دھماکے کی مبینہ سہولت کار ملزمہ گل نساء کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وکیل صفائی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد آئندہ سماعت پر استغاثہ سے دلائل طلب کرلیے۔۔۔

 استغاثہ کے مطابق گل نساء پر الزام ہے کہ انہوں نے کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی شہریوں کو نشانہ بنانے والے خود کش حملے میں سہولت کاری کی تھی۔ سماعت کے دوران وکیل صفائی شوکت حیات ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ گل نساء پر عائد تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور تاحال کوئی ثبوت ان کے خلاف پیش نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر میں ملزمہ کا نام یا حلیہ تک درج نہیں، نہ ہی اس کی شناختی پریڈ کرائی گئی اور نہ ہی کوئی اقبالی بیان موجود ہے ۔ شوکت حیات ایڈووکیٹ نے مزید کہا کہ کیس میں پیش کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غیر واضح ہے جس سے ملزمہ کی شناخت ممکن نہیں۔ وکیل صفائی نے دلائل دیے کہ نہ تو گل نساء کا خود کش حملہ آور سے کوئی تعلق ثابت ہوا اور نہ ہی کسی کالعدم تنظیم سے کوئی ربط سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ استغاثہ یہ بھی واضح نہیں کر سکا کہ چینی شہریوں کے ایئرپورٹ پہنچنے کی اطلاع کس نے فراہم کی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تعلیمی ادارے کھلنے سے قبل راستوں کی صفائی مکمل:ضلعی انتظامیہ کا حکم

تفریح مقام ہیڈ ساگر کے قریب صفائی کمپنی نے کوڑے کے پہاڑ کھڑے کر دیئے،فضا آلودہ

اساتذہ کو ہیلمٹ کی پابندی کیلئے طلبہ کو آگاہی دینے کی ہدایت

حافظ آباد:محکمہ خوراک اورپیرا فورس کا فلور ملزکا دورہ

علی پورروڈ پر کنواں نما گڑھا حادثات کا باعث بننے لگا

ہیڈ مرالہ کے قریب غیر قانونی ریت نکالنے والی مشینیں بند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس