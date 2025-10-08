صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واٹر ٹینکر کے اناڑی ڈرائیور نے 14 سالہ حافظ قرآن لڑکے کو کچل ڈالا

  • کراچی
واٹر ٹینکر کے اناڑی ڈرائیور نے 14 سالہ حافظ قرآن لڑکے کو کچل ڈالا

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہر میں دنداناتے ہوئے واٹر ٹینکر کے اناڑی ڈرائیور نے ایک اور جان لے لی، متوفی کی عمر 14 سال جبکہ وہ حافظ قرآن تھا۔

نجی ٹی وی کے مطابق کورنگی کے علاقے ضیا کالونی میں واٹرٹینکر چلانے والے اناڑی ڈرائیور نے 14 سالہ اسماعیل کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں لڑکا موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔واقعے کے بعد پولیس اور ریسکیو رضاکار جائے وقوعہ پہنچے جہاں سے لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلئے اسپتال منتقل کیا گیا۔ایس ایچ او کورنگی عدیل افضال نے بتایا کہ کورنگی ضیا کالونی بیلچہ ہوٹل کے قریب واٹر ٹینکر پانی سپلائی کرنے جا رہا تھا کہ اس دوران گلی کا موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور کو نوجوان دکھائی نہیں دیا اور وہ واٹر ٹینکر کے پہیوں تلے کچل کر جاں بحق ہوگیا۔حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے ٹینکر سمیت فرار ہوگیا جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے سخت جدوجہد کے بعد ڈرائیور کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کرلیا ۔پولیس نے واٹر ٹینکر کو بھی اپنے قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا ۔قریبی عزیز کے مطابق متوفی اسماعیل حافظ قرآن ، 2 بھائیوں اور ایک بہن میں سب سے بڑا اور آبائی تعلق پنجاب سے تھا جس کی موت کی خبر اہل خانہ پر پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹا مہنگا فروخت،سرکاری قیمتوں کا نفاذ چیلنج بن گیا

عالمی یوم بصارت پرپاکستان انکلوسو آئی ہیلتھ پراجیکٹ کا افتتاح

آر پی او کاپولیس ٹریننگ سکول،سیف سٹی کا دورہ ،پولیس دستے کی سلامی

میونسپل کارپوریشن کے ریٹائر اہلکاروں کے اعزاز میں الوداعی تقریب

بھاگٹانوالہ کی تعمیر و ترقی کے لیے چیمہ خاندان کی خدمات عیاں ہیں ،منیب سلطان چیمہ

پنجا ب حکو مت اپنی ناکامی چھپانے کیلئے محاذ آرائی کررہی ہے ،تسنیم ا حمد قریشی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر