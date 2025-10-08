صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی میں رواں سال بھتہ خوری کے 96 کیسز رپورٹ

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں بھتہ خوری کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ۔

 بھتہ خوری کے واقعات میں اضافے سے تاجر برادری اور شہری شدید عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے ہیں۔حساس اداروں کی جانب سے مرتب کئے گئے ریکارڈ کے مطابق رواں سال بھتہ خوری کے 96 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ضلع وسطی بھتے کی 37 وارداتوں کے ساتھ سرفہرست رہا۔ ضلع غربی میں 20، شرقی میں 15، ملیر میں 5 اور کورنگی میں بھتہ خوری کی تین وارداتیں رپورٹ ہوئیں،ضلع سٹی میں 12 جبکہ اور جنوبی اور کیماڑی میں میں بھتہ خوری کی دو ، دو وارداتیں رپورٹ کا حصہ بنیں۔حکام کے مطابق رواں برس حساس اداروں اورقانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کے دوران33بھتہ خوروں کو گرفتارکیاگیا۔

