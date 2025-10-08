صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معلم کا 9 سالہ طالبعلم پر تشدد مقدمہ درج ، ملزم گرفتار

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہر قائد میںسعید آباد میں واقع گھر میں قائم مدرسہ کے معلم قاری خیرالدین نے 9 سالہ دانیال نامی بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔

تشدد سے بچے کے جسم پر زخموں کے نشانات واضح دیکھے جاسکتے ہیں۔ ایس ایس پی کیماڑی کیپٹن (ر) فیضان علی کے مطابق واقع کا مقدمہ بچے کے والد کی مدعیت میں 512/25 بجرم دفعہ 328A, 337A(I) تھانہ سعید آباد میں درج کیا گیا۔مقدمہ کے اندراج کے بعد تشدد میں ملوث معلم کو گرفتار کر لیا گیا۔گرفتار ملزم کو مزید تفتیش کے لئے انویسٹی گیشن یونٹ کے حوالے کیا گیا۔

