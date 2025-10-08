صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر ہائی وے کے قریب کزن کے ہاتھوں 22 سالہ نوجوان قتل، 2 ملزمان گرفتار

  • کراچی
سپر ہائی وے کے قریب کزن کے ہاتھوں 22 سالہ نوجوان قتل، 2 ملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سپر ہائی وے نجی ریسٹورنٹ کے قریب دو روز قبل جھاڑیوں سے نامعلوم شخص کی گولی لگی لاش ملنے واقعہ،مقتول کی شناخت22 سالہ تحریزحسین کے نام سے ہوئی۔

 پولیس حکام کے مطابق مقتول کے قتل میں ملوث2 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔گرفتار ملزمان میں محمد ارشد اور بشارت شامل ہیں جبکہ قتل میں ملوث مرکزی ملزم وسیم فرار ہے۔مقتول آٹو مکینک اور فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا کا رہائشی تھا ۔ مقتول اورملزمان آپس میں کزن ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے ذاتی رنجش پر اپنے کزن تحزیر حسین کو فائرنگ کرکے قتل کیا۔ملزمان نے لیاقت آباد میں گاڑی کے اندر تحزیر کو قتل کیا اور لاش کو سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے میں جھاڑیوں میں پھینکا اور فرار ہوگئے تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارشی پانی زیر زمین محفوظ بنانے کیلئے 40کنوئوں کی تعمیر کا فیصلہ

38ہزار سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا

ایس ای کی کھلی کچہری ،30 صارفین کی شکایات کی شنوائی

سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کیلئے سروے جاری

فلسطینیوں کو مذہب کی بناء پر سزا دی جارہی، کلثوم پراچہ

میپکو ملتان میں لائن سٹاف کا سیفٹی سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر