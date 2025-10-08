سپر ہائی وے کے قریب کزن کے ہاتھوں 22 سالہ نوجوان قتل، 2 ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سپر ہائی وے نجی ریسٹورنٹ کے قریب دو روز قبل جھاڑیوں سے نامعلوم شخص کی گولی لگی لاش ملنے واقعہ،مقتول کی شناخت22 سالہ تحریزحسین کے نام سے ہوئی۔
پولیس حکام کے مطابق مقتول کے قتل میں ملوث2 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔گرفتار ملزمان میں محمد ارشد اور بشارت شامل ہیں جبکہ قتل میں ملوث مرکزی ملزم وسیم فرار ہے۔مقتول آٹو مکینک اور فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا کا رہائشی تھا ۔ مقتول اورملزمان آپس میں کزن ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے ذاتی رنجش پر اپنے کزن تحزیر حسین کو فائرنگ کرکے قتل کیا۔ملزمان نے لیاقت آباد میں گاڑی کے اندر تحزیر کو قتل کیا اور لاش کو سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے میں جھاڑیوں میں پھینکا اور فرار ہوگئے تھے ۔