کراچی ائرپورٹ پرائرپورٹس اتھارٹی کے جدید ڈیٹا سینٹر کا افتتاح
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی ائر پورٹ پر پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی کے جدید ڈیٹا سینٹر افتتاح کر دیا گیا۔
پی اے اے حکام کے مطابق ڈی جی پی اے اے ائیروائس مارشل ذیشان سعید نے ملک گیر ڈیجیٹل آپریشنز کے لیے نئے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح کیا۔پاکستان ائرپورٹس اتھارٹی(پی اے اے )نے ڈیجیٹل ترقی کی جانب اہم قدم بڑھا دیا۔جدید ڈیٹا سینٹر سے ہوائی اڈوں کی کارکردگی میں مزید بہتری آئے گی۔ڈائریکٹر جنرل نے ایویشن میں جدید ٹیکنالوجی کی اہمیت پر زور دیا۔ڈائریکٹر جنرل پی اے اے کا کہنا تھا کہ پراجیکٹ میں شریک تک تکنیکی ٹیموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہیڈکوارٹرز سمیت کراچی ائیرپورٹ آپریشنز کا ڈیٹا ایک جگہ دستیاب ہوگا۔