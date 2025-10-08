مغوی خاتون بازیاب ،ملزم گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تفتیشی ٹیم تھانہ سائٹ اے کی تکنیکی بنیادوں پر کارروائی،مغوی خاتون کو بازیاب کرکے ملزم کو گرفتارکر لیا۔خاتون 3دن قبل اپنے گھر واقع میٹروول سے نکل کر لاپتہ ہوگئی تھی۔
خاتون کے اغواء کا مقدمہ تھانہ سائٹ اے میں درج کیا گیا تھا۔تفتیشی ٹیم نے تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے مغویہ نائلہ زوجہ سعد کو بحفاظت بازیاب کر کے ملزم عادل نواز ولد نور معاذ کو گرفتار کر لیا۔کیس کو جدید تفتیشی طریقہ کار اور تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے 3 یوم میں حل کیا گیا۔واقعے کے حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے ۔