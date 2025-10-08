صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے الیکٹرک کے پرانے واجبات کی وصولی کے خلاف درخواست ملتوی

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کو پرانے واجبات کی وصولی کی اجازت کے خلاف ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کی درخواست پر سماعت ایم کیو ایم کے وکیل کی عدم حاضری کے باعث غیر معینہ مدت تک ملتوی کردی گئی۔

عدالت نے درخواست قابلِ سماعت ہونے کے حوالے سے درخواست گزار کے وکیل سے دلائل طلب کر رکھے تھے ۔ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی نے درخواست میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کو ایسے صارفین سے پرانے واجبات کی وصولی کی اجازت دے دی ہے جو اپنے بل باقاعدگی سے ادا کرتے رہے ہیں جو سراسر غیر قانونی اور صارفین کے ساتھ زیادتی ہے ۔

