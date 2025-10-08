ویسٹ زون میں مقدمات حل ہونے کی شرح 80 فیصد تک جا پہنچی، ڈی آئی جی
کراچی(اے پی پی)ویسٹ زون میں قائم ہونے والے پہلے جدیدمرکزی تفتیشی سیل کے اغراض و مقاصد سے بہتر نتائج حاصل ہونا شروع ہوگئے۔
مقدمات کے حل ہونے کی شرح 80 فیصد تک جا پہنچی ہے ، اگلا مقصد ملزمان کو سزائیں دلانے کی شرح میں اضافہ سے متعلق ہوگا۔ یہ بات ڈپٹی انسپکٹرجنرل ویسٹ زون عرفان بلوچ منگل کواپنے دفتر میں کہی۔انہوں نے بتایا کہ جنوری 2025سے ستمبر تک 1245سے زائد مقدمات درج ہوئے جن میں 953سے زائد مقدمات کو کامیابی کے ساتھ حل کرلیا گیا ہے ۔