پارکس نجکاری کیس :ہائیکورٹ نے کے ایم سی حکام سے جواب طلب کرلیا

  • کراچی
پارکس نجکاری کیس :ہائیکورٹ نے کے ایم سی حکام سے جواب طلب کرلیا

عدالتی حکم کے باوجود پارکوں پر کمرشل سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ،درخواست گزار، میئر ، ڈائریکٹر پارکس کو نوٹس،زمین الاٹمنٹ ریفرنس میں قائم علی شاہ کی ضمانت منظور

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن (کے ایم سی)کی جانب سے پارکس کو نجی افراد کے حوالے کرنے کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین کی دائر توہین عدالت درخواست پر میئر کراچی، ڈائریکٹر پارکس اور ڈی جی کے ڈی اے سے 21 اکتوبر تک جواب طلب کرلیا۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عدالت پہلے ہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے معاہدوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے لیکن اس کے باوجود کے ایم سی نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارکوں پر کمرشل سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ وکیل نے دلائل دیے کہ رفاہی پلاٹوں کو اب تک واگزار نہیں کرایا گیا اور شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے بجائے نجی اداروں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنا صریحاً توہین عدالت ہے لہٰذا ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 21 اکتوبر تک تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کردی۔دوسری جانب کراچی کی احتساب عدالت نے ایم نائن موٹروے کے قریب سرکاری زمینوں کی مبینہ غیر قانونی الاٹمنٹ کے ریفرنس میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور دیگر ملزمان کی ضمانت منظور کرلی۔ عدالت نے ملزمان کو5،5لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔

