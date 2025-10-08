عدالت کا چڑیا گھر میں ریچھ رانو کی ابتر حالت پر نوٹس، تفصیلی رپورٹ طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے کراچی چڑیا گھر میں ریچھ رانو کی ابتر حالت کے خلاف دائر درخواست پر کے ایم سی، ڈائریکٹر کراچی زو اور سیکریٹری کنزرویٹو وائلڈ لائف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 اکتوبر تک رانو کی صحت سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کرلی۔
سندھ ہائیکورٹ میں سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل جبران ناصر نے مؤقف اختیار کیا کہ رانو کی صحت کے حوالے سے سینئر ڈائریکٹر زو کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے 17 جنوری 2025 کو اپنی سفارشات میں واضح کیا کہ رانو ذہنی دباؤ میں ہے اور اسے فوری طور پر کسی دوسری مناسب جگہ منتقل کرنے کی ضرورت ہے ۔ وکیل جبران ناصر کے مطابق رانو کو کراچی زو میں قید رکھنا نہ صرف وائلڈ لائف ایکٹ کی سیکشن 47 کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ آئین کے آرٹیکل 9 اور 9 اے کے بھی منافی ہے جو شہریوں اور جانداروں کے بنیادی حقوق سے متعلق ہیں۔ سندھ ہائیکورٹ اسی نوعیت کی ایک سابقہ درخواست میں رانو کے لیے ائیر کولر کی تنصیب، پول کی صفائی اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے احکامات بھی جاری کرچکی ہے لیکن عملی طور پر کوئی بہتری نہیں آئی۔