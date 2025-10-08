صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالت کا چڑیا گھر میں ریچھ رانو کی ابتر حالت پر نوٹس، تفصیلی رپورٹ طلب

  • کراچی
عدالت کا چڑیا گھر میں ریچھ رانو کی ابتر حالت پر نوٹس، تفصیلی رپورٹ طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے کراچی چڑیا گھر میں ریچھ رانو کی ابتر حالت کے خلاف دائر درخواست پر کے ایم سی، ڈائریکٹر کراچی زو اور سیکریٹری کنزرویٹو وائلڈ لائف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 اکتوبر تک رانو کی صحت سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کرلی۔

سندھ ہائیکورٹ میں سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل جبران ناصر نے مؤقف اختیار کیا کہ رانو کی صحت کے حوالے سے سینئر ڈائریکٹر زو کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے 17 جنوری 2025 کو اپنی سفارشات میں واضح کیا کہ رانو ذہنی دباؤ میں ہے اور اسے فوری طور پر کسی دوسری مناسب جگہ منتقل کرنے کی ضرورت ہے ۔ وکیل جبران ناصر کے مطابق رانو کو کراچی زو میں قید رکھنا نہ صرف وائلڈ لائف ایکٹ کی سیکشن 47 کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ آئین کے آرٹیکل 9 اور 9 اے کے بھی منافی ہے جو شہریوں اور جانداروں کے بنیادی حقوق سے متعلق ہیں۔ سندھ ہائیکورٹ اسی نوعیت کی ایک سابقہ درخواست میں رانو کے لیے ائیر کولر کی تنصیب، پول کی صفائی اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے احکامات بھی جاری کرچکی ہے لیکن عملی طور پر کوئی بہتری نہیں آئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

6ہزار سے زائد بجلی چور آزاد، کیسز کی ناقص پیروی ، فیسکو 62 کروڑ ریکور نہ کر سکی

ترقیاتی و انتظامی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کو مؤثر بنایا جائے :ذیشان لبھا

واسا ہیڈ آفس میں یونین کی تقریب ، عمرہ ٹکٹ تقسیم

جی سی یو:نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اورینٹیشن سیشن

غزہ پر مزاحمت کے دوسال پرفلسطین سے اظہار یکجہتی واک

عبدالقادر جیلانی ؒ کی زندگی فلاح کا روشن نمونہ ،پیر آصف رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر