سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ کا سول اسپتال کو طبی سامان کا عطیہ
2.8 ملین کے جدید آلات علاج معالجے کی سہولیات کو بہتر بنائیں گے، ہر شہری معیاری طبی سہولت کاحقدار ہے ،چیف ایگزیکٹو آفیسرعمران قریشی۔۔۔
کراچی(سٹی ڈیسک)سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ (ایس پی ایل)نے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کیلئے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ، ڈاکٹر رُتھ کے ایم فاؤ سول اسپتال (سول اسپتال کراچی)کو 2.8 ملین روپے سے زائد مالیت کا جدید طبی سامان عطیہ کیا ہے ۔یہ جدید آلات اسپتال کے امراض قلب، امراض جلد، طب اور جراحت کے شعبوں میں تشخیص اور علاج معالجے کی سہولیات کو نمایاں طور پر بہتر بنائیں گے ۔اس موقع کی مناسبت سے سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ کی ٹیم نے جس کی قیادت چیف ایگزیکٹو آفیسرعمران قریشی کر رہے تھے ۔کمپنی سیکریٹری اور چیف لیگل آفیسر یاسر علی قریشی اور سینئر منیجر کمیونیکیشنز رابعہ ذوالفقار کے ہمراہ، سول اسپتال کراچی کا دورہ کیا تاکہ طبی آلات کو باضابطہ طور پر اسپتال کی انتظامیہ کے حوالے کیاجا سکے ۔ ٹیم نے حال ہی میں قائم کردہ ڈائلوشن سینٹر کا بھی دورہ کیا جو مریضوں کی حفاظت اور ادویات کی تیاری کے معیار کو بہتر بنانے کیلئے ایک اہم سہولت ہے ۔ سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسرعمران قریشی نے کہا کہ خواہ اُس کی مالی حالت کچھ بھی ہو،ہر شہری معیاری طبی سہولت کاحقدار ہے ۔ ہماری یہ معاونت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سول اسپتال کراچی ضرورت مند افراد کو بلا معاوضہ اہم طبی سہولیات فراہم کرتا رہے ۔ سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ کا یہ عطیہ اسپتال کی بروقت تشخیص کی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ سول اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ایس ایم خالد بخاری نے کہا کہ ہم سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ کے بروقت اور فراخدلانہ تعاون پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔