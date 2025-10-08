صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس وصولی تنازع،چیئرمین ٹی ایم سی سمیت 6 افسران معطل

  • کراچی
ٹیکس وصولی تنازع،چیئرمین ٹی ایم سی سمیت 6 افسران معطل

معطل ہونے والوں میں ٹاؤن میونسپل کمشنر،ڈائریکٹر ٹیکس اوردیگر شامل،عدالت نے توہین عدالت کے ملزمان سے شوکاز نوٹس کا جواب طلب کرلیا۔

 کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے ٹی ایم سی گڈاپ اور ابراہیم حیدری کے درمیان ٹیکس وصولی کے تنازع پر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کے دوران چیئرمین ٹی ایم سی ابراہیم حیدری سمیت چھ افسران کو معطل کرنے کا حکم دے دیا ہے ۔معطل افسران میں ٹاؤن میونسپل کمشنر، ڈائریکٹر ٹیکس، ڈپٹی ڈائریکٹر، ٹیکس افسر اور کانٹریکٹر بھی شامل ہیں۔ گڈاپ ٹاؤن کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اپنایا کہ سندھ ہائیکورٹ نے پہلے ہی حکم دیا تھا کہ ٹاؤنز کے درمیان ٹیکس وصولی کے تنازع کو حل کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے روبرو پیش کیا جائے مگر عدالتی احکامات کے برخلاف ٹی ایم سی ابراہیم حیدری نے جامشورو پر غیر قانونی چنگی قائم کر دی ہے اور وہاں سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے ۔ گڈاپ ٹاؤن کے وکیل احمد مسعود ایڈووکیٹ نے دلائل دیے کہ عدالتی حکم کے باوجود غیر قانونی ٹیکس وصولی جاری رکھنا صریحاً توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ناظر کی رپورٹ میں بھی اس غیر قانونی چنگی کی موجودگی کی تصدیق کی جاچکی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ٹی ایم سی ابراہیم حیدری عدالتی فیصلوں کو نظر انداز کر رہا ہے ۔ عدالت نے ٹاؤن چیئرمین سمیت چھ افسران کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دیا اور آئندہ سماعت تک ملزمان سے شوکاز نوٹس کا جواب طلب کرلیا ہے ۔ 

