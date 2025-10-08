کراچی مسائل کا گڑھ،مصیبتوں کا شہر بن چکا ،مسلم لیگ ن
پہلے لوگ کراچی دیکھنے کے لئے آتے تھے ، اب لوگ لاہور کو دیکھنے جاتے ہیں ، امن و امان کی صورتحال دوبارہ بگڑ رہی ،کوئی محفوظ نہیں،ترجمان اسد عثمانی۔۔۔
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ترجمان مسلم لیگ (ن)سندھ اسد عثمانی نے کہا ہے کہ روشنیوں کا شہر میئر کراچی کی نااہلی اور سندھ حکومت کی ناکامیوں کے باعث مصیبتوں کا شہر بن چکا ہے ۔گزشتہ روزاپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پہلے لوگ کراچی دیکھنے آتے تھے مگر اب لوگ لاہور کو دیکھنے جاتے ہیں کیونکہ کراچی مسائل کا گڑھ بن گیا ہے ۔ اسد عثمانی نے کہا کہ شہر قائد میں تاجر، وکلا، صحافی اور عوام کوئی بھی محفوظ نہیں، امن و امان کی صورتحال دوبارہ بگڑ رہی ہے جبکہ شہریوں کو پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی سہولت بھی دستیاب نہیں، اگر کہیں پانی نل سے آتا بھی ہے تو وہ گندا ہوتا ہے ، عوام کو مجبوراً مہنگے داموں پانی خریدنا پڑتا ہے ۔ ترجمان مسلم لیگ (ن)سندھ نے کہا کہ صوبائی حکومت کے ماتحت تعلیمی ادارے تباہ حالی کا شکار ہیں جبکہ بلدیاتی ادارے کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ سندھ ہائیکورٹ کے واضح احکامات کے باوجود کراچی کے ہر گراؤنڈ میں کمرشل سرگرمیاں جاری ہیں اور فٹ پاتھ و سڑکوں پر ٹھیلا مافیا کا راج ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کراچی کے عوام سے ایسا سلوک کر رہی ہے جیسے وہ ان کے غلام ہوں۔ اب کسی الیکشن یا ریفرنڈم کی ضرورت نہیں رہی، صرف کراچی کی حالت دیکھ کر عوام پیپلزپارٹی کی کارکردگی پر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اسد عثمانی کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں بسنے والے سندھ حکومت کی نااہلی اور ناکامیوں سے تنگ آچکے ہیں۔