سینٹرل جیل میں خواتین قیدیوں کے لیے مفت طبی کیمپ
ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کا تفصیلی معائنہ، لاکھوں روپے کی ادویات دی گئیں، ایسے اقدامات قیدیوں میں مثبت سوچ پروان چڑھاتے ہیں،جیل انتظامیہ
کراچی (سٹی ڈیسک )پیرنٹس پروٹیکشن سوسائٹی کے زیر اہتمام ،سائیگاؤں ویلفیئر ایسوسی ایشن اور محمد ویلفیئر کے تعاون سے سینٹرل جیل کراچی میں ایک روزہ مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں خواتین قیدی مریضوں کی بڑی تعداد نے مفت علاج معالجے کی سہولیات سے استفادہ کیا۔اس موقع پر سینٹرل جیل کی سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حمیر ہ رسول موجود تھیں جب کہ ڈاکٹر سعید یہ انور ،ڈاکٹر عبیدہ ،ڈاکٹر ناہید اور ڈاکٹر زویا سمیت دیگر ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے قیدیوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے ٹیسٹ کیے گئے ،علاوہ ازیں شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس اور دیگر امراض کی اسکریننگ بھی کی گئی۔ طبی ماہرین نے مریضوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر سے بھی آگاہ کیا۔
سماجی تنظیموں کی جانب سے قیدی مریضوں کو لاکھوں روپے مالیت کی ادویات مفت فراہم کی گئیں۔ قیدیوں کو غذائیت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وٹامنز اور دیگر ضروری اشیاء بھی دی گئیں۔ قیدیوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مفت طبی کیمپ ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیونکہ جیل میں دستیاب محدود سہولیات ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔پیرنٹس پروٹیکشن سوسائٹی کے رہنما انتخاب عالم ،سائیگاؤں ویلفیئر ایسوسی ایشن کے راشد مہتاب سلفی ، محمد ی ویلفیئر کے سربراہ محمد یونس کھتری کا کہنا تھا کہ اس طبی کیمپ کا مقصد قیدیوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے ،تاکہ وہ رہائی کے بعد صحت مند شہری کے طور پر معاشرے کا حصہ بن سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تینوں سماجی تنظیمیں معاشرتی بھلائی اور فلاح کے جذبے کے تحت قیدیوں کے مسائل کے حل کیلئے کوشاں ہیں۔جیل انتظامیہ نے بھی اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے کیمپس سے نہ صرف قیدیوں کی صحت بہتر ہوگی بلکہ ان میں مثبت سوچ بھی پروان چڑھے گی۔