  • کراچی
رواں سال 1442 غیرقانونی تعمیرات کیخلاف کارروائیاں مکمل

وزیر بلدیات سے ڈی جی ایس بی سی اے کی ملاقات، آئندہ لائحہ عمل پر تفصیلی گفتگو ،بلڈنگ بائی لاز پر سختی سے عملدرآمد حکومت سندھ کی اولین ترجیح ،ناصر حسین شاہ

کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے مزمل حسین ہالیپوٹو نے ملاقات کی جس میں صوبے بھر میں جاری غیرقانونی تعمیرات، خطرناک عمارتوں، بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزیوں اور تعمیراتی نظم و ضبط کے حوالے سے آئندہ لائحہ عمل پر تفصیلی گفتگو ہوئی ۔ملاقات کے دوران ڈی جی ایس بی سی اے نے صوبائی وزیر کو صوبے میں جاری کارروائیوںسے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ مزمل حسین ہالیپوٹو نے بتایا کہ رواں سال اب تک 1442 غیرقانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں مکمل کی جا چکی ہیں جبکہ متعدد مقامات پر مزید کارروائیاں جاری ہیں،اتھارٹی کا بنیادی مقصد تعمیراتی شعبے میں شفافیت لانا اور بلڈنگ قوانین پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنانا ہے ۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایس بی سی اے نے تمام منظور شدہ تعمیراتی منصوبوں پر کیو آر کوڈ آویزاں کرنا لازمی قرار دیا ہے تاکہ عوام کسی بھی منصوبے کی قانونی حیثیت اور دیگر تفصیلات باآسانی حاصل کر سکیں۔اس موقع پر صوبائی وزیر بلدیات نے کہا کہ حکومت سندھ کا عزم ہے کہ صوبے میں منظم شہری ترقی کیلئے بلڈنگ بائی لاز پر سختی سے عملدرآمد کیا جائے ۔ علاوہ ازیں وزیر بلدیات نے میئر حیدرآباد کاشف شورو کے ساتھ ایک اجلاس کے موقع پر کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کے وژن کے مطابق صوبے کی ترقی اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے ۔

