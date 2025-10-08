بلیک میلنگ قبول نہیں،دودھ مہنگا ہوا تو ایکشن ہوگا، حکومت کا انتباہ
دیوار سے لگایا تواگلے سال400 روپے فی لٹر بھی دودھ نہیں ملے گا،احتجاج ہوگااورعدالت جائینگے ،ڈیری فارمرز
کراچی(آئی این پی،این این آئی)ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاویدنے کہاہے کہ حکومت ڈیری فارمرزکی بلیک میلنگ میں نہیں آئیگی، اگر ازخودقیمت بڑھائی گئی توحکومت ایکشن لے گی۔ڈیری فارمزکی جانب سے دودھ کی قیمت 300 روپے کرنے کی دھمکی پرردعمل دیتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہاکہ تقریبا پورے پاکستان میں دودھ کی فی لٹر قیمت 200 روپے سے زائد ہے ، تاہم سندھ حکومت چاہتی ہے کہ موجودہ قیمت برقرار رہے ۔انہوں نے کہاکہ دودھ کی قیمتوں کے تعین سے متعلق حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا، کمشنر ہاؤس میں ہونے والی میٹنگز میں طے پایا ہے کہ پہلے دودھ کا معیار چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد قیمت مقرر کی جائے گی۔سعدیہ جاوید نے بتایا کہ ڈیری فارمرز دودھ کے نرخ بڑھانے پر بضد ہیں، مگر حکومت کسی دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی اور اگر کسی نے ازخود قیمت بڑھائی تو حکومت ایکشن لے گی۔ انہوں نے کہاکہ فوڈ اتھارٹی نے 127 لیٹر دودھ تحویل میں لیا، جن میں سے 71 لیٹر مضر صحت دودھ ضائع کر دیا گیا، کئی دکانوں کو سیل کیا گیا اور جرمانے بھی عائد کیے گئے ، سب سے زیادہ ملاوٹ شدہ دودھ کے نمونے لی مارکیٹ سے حاصل ہوئے ۔
ا نہوں نے بتایا کہ کمشنر کراچی مسلسل ڈیری فارمرز سے رابطے میں ہیں اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں مختلف محکموں کے افراد شامل ہیں تاکہ مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے نکالا جا سکے ۔سعدیہ جاوید نے کہا کہ کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی زد میں ہیں، دودھ اگر مزید مہنگا ہوا تو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گا۔ دوسری جانب ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے ترجمان غلام شبیر ڈار نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دودھ کی پیداواری لاگت میں نمایاں اضافہ ہوگیا ہے ۔600 روپے فی من ملنے والا بھوسہ اب 1200روپے فی من تک پہنچ گیا ہے اور جانوروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ۔انہوں نے کہا کہ مجبوری کے تحت دودھ کی قیمت 250 روپے فی کلو کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ، اگر حق نہ دیا گیا تو 11 اکتوبر کے بعد احتجاج کریں گے اور عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا۔غلام شبیر ڈار نے مزید کہا کہ پروڈکٹ ہماری ہے ، اس لیے کمیٹی میں ڈیری فارمرز کا نمائندہ شامل ہونا چاہیے ۔ترجمان نے خبردار کیا اگر ڈیری فارمرز کو دیوار سے لگایا گیا تو 2026 میں 400 روپے فی لٹر بھی دودھ نہیں مل سکے گا۔