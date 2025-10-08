صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کی پولیو کے خاتمے کے لیے کمیونٹی رابطہ مہم کا آغاز

  • کراچی
کراچی میں پولیو سے انکاری بچوں کی تعداد ملک بھر میں سب سے زیادہ، جدوجہد میں سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے ،سید حسن نقوی

کراچی (این این آئی)کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے پولیو کے خاتمے اور ویکسی نیشن مہم کی کامیابی کیلئے کمیونٹی کے لوگوں سے رابطہ مہم شروع کر دی ،مہم کے ذریعے وہ خود کمیونٹی کے لوگوں سے ملیں گے جو والدین میں پولیو کے خطرات اور ویکسین کی اہمیت و افادیت کا شعور اجاگر کریں گے اور ا نہیں اپنے بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے پر آمادہ کریں گے ۔رابطے کا مقصد والدین کے تعاون سے ہر بچہ تک ویکسی نیشن کیلئے رسائی حاصل کرناہے ۔منگل کو کمشنر نے کلفٹن کے کمیونٹی لیڈرز سے ملاقات کی اور خطاب کیا ۔

کمشنر نے کہا کہ سندھ میں خاص طورپر کراچی میں رہ جانے والے اور انکاری بچوں کی تعداد ملک بھر میں سب سے زیادہ ہے ،افسو س کی بات ہے کہ جن علاقوں میں بچے ویکسی نیشن سے محروم ہیں، ان میں ڈیفنس اور کلفٹن سمیت شہر کے مختلف پرتعیش علاقے بھی شامل ہیں ۔ا نہوں نے کہا کہ شکایت ہے کہ ان علاقوں کے مکین پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون نہیں کر تے ،اکثر لوگ گھر کا دروازہ نہیں کھولتے ، دیگر مختلف وجوہات کے علاوہ انسداد پولیو کی جدوجہد میں ناکامی کی اہم وجہ تمام بچوں تک رسائی میں مشکلات اور والدین کا عدم تعاون ہے ۔ کمشنر نے کہا کہ کراچی میں انسداد پولیو کیلئے کراچی انتظامیہ محکمہ صحت اور عالمی ادارے مل کر جدوجہد کر رہے ہیں ، اس جدوجہد میں سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے ۔

