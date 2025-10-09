صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زلزلہ کو 20سال مکمل،الخدمت کے تحت سیمینار وآگہی واک کا اہتمام

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)الخدمت کراچی نے 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کو 20سال مکمل ہو نے کی یاد میں عسکری کالج بہادرآباد میں \'\'قدرتی آفات میں استقامت کا قومی دن منایا۔۔۔

الخدمت کی جانب سے آگہی سیمینار منعقد کیا گیا اور واک کا اہتمام کیا گیا،واک کی قیادت ایگزیکٹو ڈائریکٹرر اشد قریشی نے کی۔اس موقع پر سینئر منیجر ڈیزاسٹر مینجمنٹ سرفراز شیخ اور سینئر منیجر منظر عالم اور الخدمت والنٹیئر مینجمنٹ کے ذمہ داراں موجود تھے ۔ سینئر منیجر الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ سرفراز شیخ نے ہنگامی حالات میں باخبر اور تیار رہنے سے متعلق آگہی دی اور کہا کہ ہر سال 8اکتوبرکوقدرتی آفتزلزلہ سے آگاہی کا دن منایا جاتاہے ۔

 

