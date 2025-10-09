صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی میئر کی بی ٹیم،قبلہ درست کرے ،اسد عثمانی

  • کراچی
جماعت اسلامی میئر کی بی ٹیم،قبلہ درست کرے ،اسد عثمانی

شہریوں کے مسائل کے حل کے بجائے سیاست میں مصروف ،ترجمان ن لیگ مریم نواز کی عوامی خدمت نے سیاسی جماعتوں میں ہلچل مچادی ہے ،بیان

کراچی (اسٹاف رپورٹر)مسلم لیگ (ن) سندھ کے ترجمان اسد عثمانی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ن لیگ کو مشورہ دینے کے بجائے اپنا قبلہ درست کرے کیونکہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن اور یوسی چیئرمین نے بھی عوام کو سخت مایوس کیا ہے ۔کراچی میں جماعت اسلامی میئر کراچی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے اور شہریوں کے مسائل کے حل کے بجائے سیاسی کھیل میں مصروف ہے ۔ اسد عثمانی نے اپنے بیان میں کہا کہ میئر اور جماعت اسلامی کے ٹاؤن و یوسی چیئرمینوں نے کراچی کی تباہی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے ،جماعت اسلامی کا اصل ٹارگٹ کراچی کے مسائل کو حل کرنا نہیں بلکہ میئر کراچی بننا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلزپارٹی کے بعد جماعت اسلامی بھی مریم نواز سے خوفزدہ ہے کیونکہ مریم نواز کے ترقیاتی کام دیکھ کر سیاسی جماعتوں میں کھلبلی مچ گئی ہے ۔ ترجمان ن لیگ سندھ کا کہنا تھا کہ مریم نواز پاکستان کی سیاست میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہیں اور عوامی خدمت کی بنیاد پر تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جماعت اسلامی نے محض تنقید کے سوا کبھی عوام کو کچھ نہیں دیا۔ اسد عثمانی نے کہا کہ کراچی کے عوام اب بخوبی جان چکے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پیپلزپارٹی نے شہر قائد کو مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا ہے جبکہ مسلم لیگ (ن)ہی شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔

 

