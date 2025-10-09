سندھ ہائیکورٹ کا لیاری میں غیر قانونی عمارتوں کے خلاف کارروائی کا حکم
علاقے میں مخدوش عمارت گری،اس سے متصل نئی عمارت تعمیر ہورہی ،درخواست گزارزمین پر قبضے کے مقدمہ پر عدالت برہم،نوٹس کی تعمیل میں غفلت پر ڈی ایس پی منگھو پیر طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے لیاری کے علاقے آگرا تاج کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ شکایت پر ایک ماہ کے اندر فیصلہ کریں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ دورانِ سماعت درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ لیاری میں ایک مخدوش عمارت گرنے کے بعد اسی مقام کے سامنے نئی کثیرالمنزلہ عمارت کی تعمیر جاری ہے ، حالانکہ عدالت اس سے قبل غیر قانونی تعمیر شدہ تین فلور مسمار کرنے کا حکم دے چکی ہے ۔ غیر قانونی تعمیرات سے ان کے اہلِ خانہ کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہے ۔ عدالت نے ایس بی سی اے کو ہدایت دی کہ قواعد کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔
ادھر سندھ ہائیکورٹ میں زمین پر قبضے کے مقدمے میں ملزم کامران کی درخواستِ ضمانت کی سماعت کے دوران عدالت نے پولیس حکام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی ایس پی منگھو پیر کو طلب کرلیا۔ قائم مقام چیف جسٹس ظفر راجپوت کی سربراہی میں سماعت کے دوران عدالت نے نوٹس کے باوجود مدعی کے پیش نہ ہونے پر تفتیشی افسر سے استفسار کیا۔ افسر نے بتایا کہ وہ مدعی کے گھر گیا مگر وہاں صرف چوکیدار موجود تھا اور اس نے فون پر مدعی کو بلانے کی کوشش کی۔ عدالت نے یمارکس دیے کہ کیا قانون میں لکھا ہے کہ نوٹس فون پر دیا جائے ،کوئی قاعدہ قانون بھی ہوتا ہے ۔ عدالت نے متعلقہ ڈی ایس پی کو طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ عدالت کو دیکھنا ہے کہ اس علاقے میں پولیس کس طرح کام کررہی ہے۔کیس کی مزید سماعت آئندہ تاریخ تک ملتوی کردی گئی۔