صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2ملزمان گرفتار

  • کراچی
ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2ملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز سندھ نے کراچی کے علاقے کورنگی سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 ملزمان ندیم ولد حنیف اور فرحان علی ولد محمد ابراہیم کو گرفتار کر لیا۔۔۔

 گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک عدد 9 ایم ایم پسٹل (بغیر لائسنس)، ایک عدد میگزین بمعہ ایمونیشن، ایک عدد موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی ۔ کورنگی میں واقع رینجرز بلال چیک پوسٹ پر تعینات رینجرز اہلکاروں کو اطلاع ملی کہ دو موٹر سائیکل سوار ملزمان اسلحے کے زور پر پٹرول پمپ کے منیجر سے نقدی چھیننے کی کوشش کرر ہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ترقیاتی سکیموں کیلئے 30 ارب 80 کروڑ کی منظوری

علامہ اقبال زون : واٹر سپلائی سسٹم اپ گریڈ کرنیکا فیصلہ

وزیر تعلیم کے سرپلس ٹیچر کے ٹرانسفر معطلی کے آرڈرز بحال

بسنت منانے پر غور محکمہ داخلہ کا مشاورتی اجلاس

پنجاب یونیورسٹی میں کالے شیشوں والی گاڑیوں کا داخلہ بند

ایل ڈی اے: 5 افسروں کے تقرروتبادلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن