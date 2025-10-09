ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز سندھ نے کراچی کے علاقے کورنگی سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 ملزمان ندیم ولد حنیف اور فرحان علی ولد محمد ابراہیم کو گرفتار کر لیا۔۔۔
گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک عدد 9 ایم ایم پسٹل (بغیر لائسنس)، ایک عدد میگزین بمعہ ایمونیشن، ایک عدد موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی ۔ کورنگی میں واقع رینجرز بلال چیک پوسٹ پر تعینات رینجرز اہلکاروں کو اطلاع ملی کہ دو موٹر سائیکل سوار ملزمان اسلحے کے زور پر پٹرول پمپ کے منیجر سے نقدی چھیننے کی کوشش کرر ہے ہیں۔