ویڈ کے 45پودے ، 42گرام تیار ویڈ،30گرام بیج برآمد
پودوں کا وزن 12کلوگرام ،مالیت پانچ کروڑ روپے ،ملزم گرفتار ،مقدمہ درج دیگر شراکت داروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں،ڈائریکٹر نارکوٹکس کنٹرول
کراچی (اسٹاف رپورٹر)محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن و نارکوٹکس کنٹرول سندھ ضلع وسطی کی ٹیم انچارج انسپکٹر گل شیر شیخ کی سربراہی میں نیا ناظم آباد میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے گھر سے ویڈ کے 45 پودے ، 42 گرام فروخت کے لیے تیار ویڈ اور 30گرام ویڈ کے بیج برآمد کرلیے ۔ یہ بات ڈپٹی ڈائریکٹر نارکوٹکس کنٹرول کراچی ظہور الہی مزاری نے ضلع وسطی آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتائی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اعتزاز احمد، احمد یار کھوسو، انچارج وسطی انسپکٹر گلشیر شیخ و دیگر بھی موجود تھے ۔ ظہور الہٰی مزاری نے کہا کہ برآمد پودوں کا وزن 10 سے 12 کلوگرام ہے جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت پانچ کروڑ روپے سے زائد ہے ۔
انہوں نے کہا کہ کارروائی کے دوران ایک ملزم محمد سلمان ولد محمد عرفان رانا سردار کو بھی گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم خفیہ طور پر گھر میں ویڈ کی کاشت کرکے تیار ویڈ فروخت کرتا تھا تاہم ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے اور کوشش ہے کہ ملزم کے ممکنہ دیگر شراکت داروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ا نہوں نے بتایا کہ صوبائی وزیر ایکسائز سندھ مکیش کمار چاؤلہ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف صوبے بھر میں کاروائیاں جاری ہیں جب کہ کامیاب کارروائی پر ا نہوں نے چھاپہ مار ٹیم کو زبردست شاباش دیتے ہوئے مزید کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت بھی دی ہے ۔