صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویڈ کے 45پودے ، 42گرام تیار ویڈ،30گرام بیج برآمد

  • کراچی
ویڈ کے 45پودے ، 42گرام تیار ویڈ،30گرام بیج برآمد

پودوں کا وزن 12کلوگرام ،مالیت پانچ کروڑ روپے ،ملزم گرفتار ،مقدمہ درج دیگر شراکت داروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں،ڈائریکٹر نارکوٹکس کنٹرول

کراچی (اسٹاف رپورٹر)محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن و نارکوٹکس کنٹرول سندھ ضلع وسطی کی ٹیم انچارج انسپکٹر گل شیر شیخ کی سربراہی میں نیا ناظم آباد میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے گھر سے ویڈ کے 45 پودے ، 42 گرام فروخت کے لیے تیار ویڈ اور 30گرام ویڈ کے بیج برآمد کرلیے ۔ یہ بات ڈپٹی ڈائریکٹر نارکوٹکس کنٹرول کراچی ظہور الہی مزاری نے ضلع وسطی آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتائی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اعتزاز احمد، احمد یار کھوسو، انچارج وسطی انسپکٹر گلشیر شیخ و دیگر بھی موجود تھے ۔ ظہور الہٰی مزاری نے کہا کہ برآمد پودوں کا وزن 10 سے 12 کلوگرام ہے جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت پانچ کروڑ روپے سے زائد ہے ۔

انہوں نے کہا کہ کارروائی کے دوران ایک ملزم محمد سلمان ولد محمد عرفان رانا سردار کو بھی گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم خفیہ طور پر گھر میں ویڈ کی کاشت کرکے تیار ویڈ فروخت کرتا تھا تاہم ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے اور کوشش ہے کہ ملزم کے ممکنہ دیگر شراکت داروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ا نہوں نے بتایا کہ صوبائی وزیر ایکسائز سندھ مکیش کمار چاؤلہ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف صوبے بھر میں کاروائیاں جاری ہیں جب کہ کامیاب کارروائی پر ا نہوں نے چھاپہ مار ٹیم کو زبردست شاباش دیتے ہوئے مزید کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت بھی دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیڈلائن ختم،آج سے بغیر لائسنس ڈرائیوروں کی شامت

فتنہ الخوارج، سہولت کاروں کی سرکو بی نا گزیر، عبدالعلیم خان

سعودی کمپنی آرامکو کے وفد کی چیئرمین سی ڈی ا ے سے ملاقات

نسٹ میں پاک چین اشتراک پر کانفرنس اختتام پذیر

کنیکٹ ہیئر اور یوفون کا مصنوعی ذہانت پر مبنی بروقت انتباہی نظام’’سنو‘‘ متعارف

وزیر صحت کی زیر صدارت اجلاس،پو لیو ویکسی نیشن پر گفتگو

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن