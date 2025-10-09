صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیا اداروں کو اشتہارات کی مد میں بروقت ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سیکریٹری اطلاعات سندھ ندیم الرحمان میمن کی زیر صدارت ڈائریکٹوریٹ آف ایڈورٹائزمنٹ کا ایک اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہواجس میں سرکاری اشتہارات کی ادائیگیوں کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔۔۔۔

اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری اطلاعات نے تمام میڈیا اداروں جن میں اخبارات، ٹی وی چینلز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز شامل ہیں کو اشتہارات کی مد میں بروقت اور شفاف ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام ادائیگیاں حکومتی اشتہاری پالیسی کے تحت مکمل شفافیت کے ساتھ کی جائیں تاکہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کا خاتمہ ممکن ہو اور حکومت و میڈیا کے مابین پیشہ ورانہ اور اعتماد پر مبنی تعلقات کو فروغ دیا جا سکے ۔ 

 

