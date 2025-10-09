مسلم حکمران ٹرمپ منصوبے پر ٹریپ نہ ہوں، ملی یکجہتی کونسل
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ملی یکجہتی کونسل سندھ کے تحت ادارہ نورحق میں کونسل کے مرکزی جنرل سیکریٹری لیاقت بلوچ کی زیر صدارت منعقدہیکجہتی فلسطین سیمینار میں مقررین نے مسلم حکمرانوں پر زور دیا ہے کہ۔۔۔
وہ ٹرمپ کے نام نہاد امن معاہدے کے نام پر ٹریپ ہونے کی بجائے غزہ کے مظلوم مسلمانوں اور حماس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور دو سال سے جاری جارحیت و دہشت گردی اور انسانیت سوز مظالم پر امریکہ و اسرائیل کی مذمت کریں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل اہل غزہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں غزہ کے مظلوموں کے حق میں احتجاج نے سب کی آنکھیں کھول دیں ہیں۔دو ریاستی حل گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا اورپھرکشمیر سے بھی دستبردارہونا پڑے گا۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے ، ریاست صرف ایک آزاد فلسطین ہے ۔طوفان الاقصیٰ کامیاب اور حماس بیانیہ کی جنگ بھی جیت چکی ہے جس کے اثرات آج پوری دنیا میں نظر آنے لگے ہیں۔قوم اسرائیل کو کبھی تسلیم کرنے نہیں دے گی۔