پولیس کا معاشی سرگرمیوں کو مکمل تحفظ دینے کا عزم
معیشت کے چلتے پہیے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو جڑسے ختم کرینگے،آئی جی سندھ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ تاجرحضرات کے تعاون سے معیشت کے چلتے پہیے میں خلل و رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کو جڑسے ختم کریں گے ۔معاشی استحکام میں رکاوٹ بننے والے عناصر کے خلاف ماضی میں بھی کارروائی کی ہے ، آئندہ بھی بلاتفریق سخت کارروائی کی جائے گی،سندھ پولیس کی اپیل پر تاجر برادری کی جانب سے کاروباری مقامات پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب و تعاون قابل تحسین عمل ہے ۔معیشت کے تسلسل وفروغ میں سندھ حکومت،پولیس،قانون نافذکرنے والے دیگر ادارے اور تاجربرادی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔سندھ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پولیس یومیہ کی بنیاد پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے ۔اے آئی جی آپریشنز نے کراچی میں مختلف جرائم سے متعلق گزشتہ و رواں سال کے اعدادوشمار کے تقابلی جائزہ پرمبنی رپورٹ آئی جی سندھ کو پیش کردی گئی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال کراچی میں مجموعی طورپر 118بھتہ خوری کی واقعات رپورٹ ہوئے ۔ صرف 44 کیسزبھتہ خوری سے متعلق تھے جن پر باقاعدہ تحقیقات کی گئیں،بقیہ 74 شکایات کاروباری / ذاتی تنازعات و لین دین کی تھیں۔بھتہ خوری کے 44کیسز میں سے 39کیسزکو حل کرلیا گیا جن کی شرح 87فیصد بنتی ہے ۔