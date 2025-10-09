انسداد پولیو مہم کیلئے ڈپٹی کمشنرز کو ویکسی نیشن کیلئے سو فیصد کوریج کا ہدف دیدیا گیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے 13 اکتوبر تا 19 تک ہونے والی انسداد پولیو مہم کے لئے ڈپٹی کمشنرز کو ویکسیشن کیلئے سو فیصد کوریج کا ہدف دیا ہے۔۔۔
ہر روز کمشنر کراچی جائزہ اجلاس کریں گے ، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز مقررہ ہدف کے حصول کے لئے رہ جانے اور انکار کرنے والے بچوں کی ویکسینیشن کے انتظامات سے آگاہ کریں گے ۔ڈپٹی کمشنرزاور اسسٹنٹ کمشنرزسے کہا گیا ہے کہ وہ ہر روز اپنے اپنے علاقوں میں کمیونٹی کے رہنماؤں اور مذہبی رہنماؤں اور اساتذہ سے رابطہ کریں اور ان کی مدد سے انکار کرنے والے بچوں کے والدین تک رسائی حاصل کریں، ان میں ویکسینشن کے فوائد افادیت اور اہمیت کا شعور اجاگر کریں ۔ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز سے کہا گیا ہے کہ وہ مہم سے قبل انتظامات مکمل کرلیں ۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں تمام ڈپٹی کمشنرز نے انکار والے بچوں اور انکی ویکسینیشن میں حائل دشواریوں اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کیلئے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔