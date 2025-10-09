پارک کی زمین پر تعمیرات روکنے کا حکم، ماسٹر پلان طلب
قائد پارک اپنی اصل حالت میں، متنازع زمین پر کوئی تعمیر نہیں،رپورٹ جمع فریقین کو اپنے جوابات کی نقول واٹر کارپوریشن کے وکیل کو دینے کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے شاہ فیصل کالونی میں پارک کی زمین پر قبضے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران متنازع اراضی پر تعمیرات روکنے کے لیے حکمِ امتناع جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر شاہ فیصل ٹاؤن کا ماسٹر پلان طلب کرلیا۔ عدالت نے چیئرمین یوسی 2 الفلاح شاہ فیصل ٹاؤن سیف الدین کی درخواست پر سماعت کی، دورانِ سماعت کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی فریق بننے کی درخواست بھی منظور کی گئی۔ عدالت نے تمام فریقین کو ہدایت دی کہ وہ اپنے جوابات کی نقول واٹر کارپوریشن کے وکیل کو فراہم کریں۔ایڈیشنل کمشنر کراچی کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 25 ستمبر کو تمام فریقین کی موجودگی میں دوبارہ حدبندی (ڈیمارکیشن) کی گئی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ واٹر کارپوریشن نے متنازع زمین پر ملکیت کا دعویٰ کیا ہے ، تاہم زمین کے حصول یا منظوری کے کسی پلان سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر لینڈ نے مؤقف اپنایا کہ یہ زمین پارکس ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے جو بعدازاں ٹی ایم سی شاہ فیصل کو منتقل کی گئی۔رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ قائد پارک اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور متنازع زمین پر فی الوقت کوئی تعمیرات نہیں ہیں۔ نجی درخواست گزار کے نام پر ریونیو یا مختیار کار کی رپورٹ میں اراضی کا ریکارڈ موجود نہیں۔ عدالت نے متنازع اراضی پر تعمیرات کے خلاف حکم امتناع جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر شاہ فیصل ٹاؤن کا ماسٹر پلان طلب کرلیا۔