پی آئی ڈی سی تجاوزات،سندھ ہائیکورٹ تفصیلی فیصلہ جاری کریگی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ میں پی آئی ڈی سی کے اطراف میں تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی، عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد کہا کہ معاملے پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔۔۔۔
سماعت کے دوران ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ، ڈپٹی کمشنر جنوبی اور دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے ۔ سرکاری رپورٹ میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ پی آئی ڈی سی کے اطراف میں موجود عارضی اور پختہ تجاوزات ختم کردی گئی ہیں جبکہ پارکنگ کا کنٹریکٹ بھی ختم ہونے والا ہے جسے جلد منسوخ کر دیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ کیس اہم نوعیت کا ہے اور اس پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔