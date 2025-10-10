اسرائیل اپنے زوال کے آخری دن گن رہا ، وحدت مسلمین
کراچی(اسٹاف رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ سندھ کراچی ڈویژن کے وفد نے رہنما علامہ صادق جعفری کی قیادت میں مرکزی جنرل سیکریٹری ملی یکجہتی کونسل لیاقت بلوچ ،اسد اللہ بھٹو ،مسلم پرویز و دیگر رہنماوں سے ملاقات کی۔۔۔
۔11 اکتوبر بریٹو روڈ میں ہونے والے شہید حسن نصر اللہ و شہدائے فلسطین سے اظہار یکجہتی کیلئے مرکزی اجتماع شرکت کی دعوت دی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 11 اکتوبر کو بریٹوروڈ میں شہداء کی یاد میں تاریخی تعزیتی اجتماع ہوگا۔ شہید حسن نصر اللہ خطہ میں مظلوموں کی طاقتور آواز تھے ۔رہنماوں کا کہنا تھا کہ گریٹر اسرائیل صہیونیوں کے لئے اب خواب ہی بن جائے گا۔اسرائیل اپنے زوال کے آخری دن گن رہا ہے ۔حزب اللہ و حماس خطہ میں مسلم اتحاد کا مظہر ہیں اور استعماری قوتوں کے خلاف عظیم جہاد کر رہی ہیں۔