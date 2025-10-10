صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیبر لا پریکٹیشنر فرنٹ کا اجلاس

  • کراچی
لیبر لا پریکٹیشنر فرنٹ کا اجلاس

کراچی (پ ر)لیبر لا پریکٹیشنر فرنٹ نے اپنے اجلاس میں لیبر جوڈیشری کو عصر حاضر میں درپیش مسائل کے احوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں 5 لیبر کورٹس پچھلے50 سال سے مزدوروں کو درپیش قانونی مسائل کی شنوائی اور۔۔۔

 داد رسی کے کام کر رہی ہیں جو صوبائی دائرہ کار میں آتی ہیں،2012 کے صنعتی تعلقات کے ایکٹ مجریہ 2012 کے بعد کراچی میں وجود رکھنے والے بیشتر ادارے اپنے آپ کو ٹرانس پراونشل حیثیت کا حامل کہتے ہیں، اس طرح لیبر کورٹ چونکہ صوبائی قانون کے تحت اپنا وجود رکھتی ہیں وہاں پر پر ٹرانس پراونشل اداروں کے کیس چل نہیں سکتے اور ٹرانس پراونشل اداروں کے کیس سننے کی مجاز صرف این آئی آر سی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹونجی سکیورٹی کمپنی انتظامیہ کی منظور نظر، ملازمین تنخواہوں سے محروم

ستھرا پنجاب پروگرام : ڈور ٹو ڈور کولیکشن یقینی بنانے کا حکم

ضلع کو خوبصورتی کے لحاظ سے ماڈل بنانا ترجیح ، صفی اللہ گوندل

چھاتی کا سرطان : ہر سال 40 ہزار خواتین زندگی ہار جاتی ہیں

ڈاک کے عالمی دن پر جی پی او فیصل آباد میں خصوصی تقریب

شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، راشن تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ