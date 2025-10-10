لیبر لا پریکٹیشنر فرنٹ کا اجلاس
کراچی (پ ر)لیبر لا پریکٹیشنر فرنٹ نے اپنے اجلاس میں لیبر جوڈیشری کو عصر حاضر میں درپیش مسائل کے احوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں 5 لیبر کورٹس پچھلے50 سال سے مزدوروں کو درپیش قانونی مسائل کی شنوائی اور۔۔۔
داد رسی کے کام کر رہی ہیں جو صوبائی دائرہ کار میں آتی ہیں،2012 کے صنعتی تعلقات کے ایکٹ مجریہ 2012 کے بعد کراچی میں وجود رکھنے والے بیشتر ادارے اپنے آپ کو ٹرانس پراونشل حیثیت کا حامل کہتے ہیں، اس طرح لیبر کورٹ چونکہ صوبائی قانون کے تحت اپنا وجود رکھتی ہیں وہاں پر پر ٹرانس پراونشل اداروں کے کیس چل نہیں سکتے اور ٹرانس پراونشل اداروں کے کیس سننے کی مجاز صرف این آئی آر سی ہے ۔