پاکستان میں 4 کروڑ افراد آنکھوں کے مختلف امراض میں مبتلا ، پروفیسر جہاں آرا
کراچی (این این آئی)ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسزکی پرو وائس چانسلر پروفیسر جہاں آرا حسن نے کہا کہ پاکستان میں تقریبا 4 کروڑ افراد مختلف آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں، 49 فیصد کیسز میں بینائی سے محرومی کی بنیادی وجہ موتیا بند ہے۔۔۔
، 51 فیصد دیگر وجوہات میں گلوکوما، ذیابیطس سے متعلق ریٹینوپیتھی اور میکیولر ڈی جنریشن شامل ہیں، پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود لوگ باقاعدگی سے آنکھوں کے پردے کا معائنہ نہیں کراتے، چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے معائنہ لازمی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال شعبہ چشم کے زیراہتمام عالمی یوم بصارت پرآگہی واک اور سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سیمینار انٹر نیشنل میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر افتخار احمد اور پروفیسر نثار احمد سیال نے بھی خطاب کیا۔آگہی واک کی قیادت پروفیسر جہاں آرا نے کی ، جس کا آغاز ٹراماسینٹر سے اور اختتام نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈائبیٹیز اینڈ انڈو کرائنالوجی (نائیڈ)پر ہوا۔ جہاں آرا حسن نے کہاکہ عالمی سطح پر اعداد و شمار کے مطابق 3 کروڑ 90 لاکھ افراد نابینا جبکہ 28 کروڑ 50 لاکھ افراد نظر کی کمزوری یا بصری عوارض کا شکار ہیں ۔