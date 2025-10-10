اجتماعی کوششوں سے پولیوکا خاتمہ ممکن،محمد یوسف
کراچی (این این آئی)نیو کراچی ٹاؤن میں پولیو مہم کے آغاز کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف محکموں کے افسران، منتخب نمائندے اور سماجی رہنما شریک ہوئے۔۔۔
افتتاحی تقریب سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے کہا کہ پولیو مہم قومی خدمت کا حصہ ہے اور ہر شہری کو اس میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے ۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں عوام نے اجتماعی طور پر کوشش کی، وہاں پولیو کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اگر ہم سب ذمہ داری کے ساتھ یہ مہم چلائیں تو پاکستان کو بھی پولیو فری ملک بنایا جا سکتا ہے ۔