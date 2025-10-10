صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مخالفین نے وعدے کیے ،مسائل حل نہ کر سکے ، میئر

لاہور جا کر کراچی پر سیاست نہ کریں، عوام کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے ضلع وسطی میں پیور بلاکس اسکیموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر گفتگو

 کراچی (اسٹاف رپورٹر )میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ کراچی کے عوام کو سہانے خواب دکھائے گئے ، بڑے بڑے وعدے اور اعلانات کئے گئے مگر کسی وعدے کو وفا نہیں کیا، وعدوں پر تنقید سے بچنے کیلئے وہ خود کراچی چھوڑ کر لاہور چلے گئے ، اب ہفتے میں ایک بار آکر شہر کی سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں اور شہریوں کی تکلیف میں اضافہ کرتے ہیں،جن لوگوں پر کراچی والوں نے امیدیں وابستہ کیں، وہ ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بلا تفریق خدمت کا منشور اپنایا،چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وعدہ کیا تھا کہ کراچی کے ہر ضلع، ٹاؤن اور علاقے میں پیپلز پارٹی کے نمائندے عوامی اختیار کو امانت سمجھ کر عوام کی فلاح پر خرچ کریں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلع وسطی کی مختلف یوسیز میں ترقیاتی اسکیموں کا سنگِ بنیاد رکھنے کے موقع پر کیا ۔انہوں نے کہا کہ میری اور کے ایم سی انجینئرنگ ٹیم کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ بلدیہ عظمیٰ پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق شہر میں کام کر رہی ہے ، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ علاقہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی یا مسلم لیگ کا ہے ، ہمارے نزدیک یہ علاقہ کراچی والوں کا ہے اور ان کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے ،بلدیہ عظمیٰ نے شہر میں خدمت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ، 106 بڑی شاہراہوں کی تعمیر و بحالی، پلے گراؤنڈز اور پارکس کی بحالی پر تیزی سے کام جاری ہے۔ 

 

