صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشن حدید سے دو اسٹریٹ کرمنل گرفتار

  • کراچی
گلشن حدید سے دو اسٹریٹ کرمنل گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)اسٹیل ٹاؤن پولیس نے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔پولیس نے دوران گشت گلشن حدید کے علاقے سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔

گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 2 پستول، بمعہ راؤنڈز اور موبائل فونز برآمدکرلیے گئے۔ گرفتار ملزمان اسٹیل ٹاؤن، بن قاسم سمیت مختلف علاقوں میں اسلحے کے زور پر واردتیں کرتے تھے ۔گرفتار ملزمان کی شناخت وقار اقر محبوب علی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والے اسلحے کو فارنزک/ کیمیکل تجزیئے کے لئے روانہ کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب بھر کے 355 کالجز کوسولر پر منتقل کر نے کا فیصلہ

کیا وائلڈ لائف کاکوئی پٹرولنگ سسٹم بھی ہے ؟ہائیکورٹ

فوڈ اتھارٹی :6600لٹرجعلی دودھ تلف ،4ٹینکر ضبط

ریلوے پولیس میں جعلسازی سے بھرتی ہونے کی کوشش، 13ملزم گرفتار

سی این ایف:بھاری مقدار میں منشیات واسلحہ برآمد

چار وکلا کیخلاف مقدمے میں عبوری ضمانت کی توثیق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن