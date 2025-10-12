صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
موٹر سائیکل چوری کی وارداتوںمیں ملوث پولیس اہلکار گرفتار

کراچی(اے پی پی)اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل (اے وی ایل سی) گلبرگ ڈویژن نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث پولیس اہلکار کو گرفتار کرلیا۔

ہفتہ کو ترجمان ایس ایس پی اے وی ایل سی کے مطابق گرفتار اہلکار کی شناخت وریام خان ولد دینو مگسی کے نام سے ہوئی جوگلشن اقبال تھانے میں تعینات ہے ۔پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل،ناجائز اسلحہ 30بور پستول ،ماسٹر کی برآمد کرلی ہے ۔گرفتا ر ملزم کودو مختلف وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں چوری شدہ موٹر سائیکل لے جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ۔ اب تک مختلف تھانوں میں7مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر