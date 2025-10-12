صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش لڑکوں کے خلاف کیس ایک سال سے زیرالتوا

ملزمان کے تشدد اورویڈیو وائرل ہونے کے بعد نوجوان نے خودکشی کرلی تھیتاخیری حربوں کے باعث اب تک ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد نہیں ہوسکی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)اوباش لڑکوں کی جانب سے تشدد اور سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر خودکشی کا کیس پراسیکیوشن اور تفتیشی حکام کی عدم دلچسپی کے باعث زیر التوا ہے ، ایک برس گزر جانے کے باوجود ملزمان پر فردِ جرم عائد نہ ہوسکی۔ شریف آباد تھانے میں درج مقدمہ میں مدعی نعمان علی خان نے موقف اختیار کیا کہ 22 اکتوبر 2024 کو ان کے 15 سالہ بیٹے عبدالرافع خان نے اپنے کمرے میں پھندا لگا کر خودکشی کرلی۔ واقعے کے تیسرے روز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں تین نوجوان ملزمان شانیال، معیز اور نمیر کو عبدالرافع پر تشدد کرتے دیکھا گیا۔

پولیس چالان کے مطابق ملزم شانیال نے بیان میں اعتراف کیا کہ مقتول نے ایک لڑکی کے نام سے اس سے بات چیت کی تھی جس پر اشتعال میں آکر اس نے دیگر دو ملزمان کے ہمراہ ایف سی ایریا کے گراؤنڈ میں عبدالرافع کو مارا پیٹا، گالیاں دیں اور ویڈیو بھی بنائی۔ مدعی مقدمہ کے مطابق تینوں ملزمان ضمانت پر رہا ہیں تاہم تاخیری حربوں کے باعث اب تک ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد نہیں ہوسکی۔ مدعی مقدمہ نعمان علی خان نے مؤقف اختیار کیا کہ انہوں نے واقعے کے بعد تمام ویڈیوز اور شواہد تفتیشی افسر کے حوالے کیے ، جس نے فرانزک کے نام پر ان سے پندرہ ہزار روپے بھی وصول کیے مگر ایک سال بعد بھی فارنزک رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی گئی۔ ملزمان کے اہلخانہ کی جانب سے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جارہی ہیں۔

 

