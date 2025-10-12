صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنشن کی عدم ادائیگی سے متعلق درخواست مسترد

  کراچی
پنشن کی عدم ادائیگی سے متعلق درخواست مسترد

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے پورٹ قاسم اتھارٹی کے سابق ملازم کی پنشن کی عدم ادائیگی سے متعلق درخواست ناقابلِ سماعت قرار دے کر مسترد کردی۔ عدالت نے قرار دیا کہ تنازع پر پہلے ہی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔۔۔

 لہٰذا دوبارہ عدالتی چارہ جوئی نہیں کی جاسکتی۔ درخواست گزار رسول بخش شر نے موقف اختیار کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پنشن اور گریجویٹی کی مکمل ادائیگی نہیں کی گئی۔ دورانِ سماعت کورنگی فشریز ہاربر کے وکیل نے کہا کہ پروویڈنٹ فنڈ کی ادائیگی ہوچکی ہے ، ایک فرد کو دوہری مراعات نہیں دی جاسکتیں۔ پورٹ قاسم کے وکیل نے کہاکہ پینشن کے لیے کم از کم 25 سالہ ملازمت کی شرط ہے۔

 

