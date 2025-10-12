صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھالیہ اسمگلنگ کے مقدمے میں ٹینکر ڈرائیور اور کلینر کی ضمانت منظور

  • کراچی
چھالیہ اسمگلنگ کے مقدمے میں ٹینکر ڈرائیور اور کلینر کی ضمانت منظور

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے واٹر ٹینکر کے ذریعے چھالیہ اسمگلنگ کے مقدمے میں گرفتار ڈرائیور اور کلینر کی درخواستِ ضمانت منظور کرلی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔

کسٹم حکام نے حب ریور روڈ پر کارروائی کے دوران واٹر ٹینکر کے خفیہ خانوں سے 1200 کلوگرام چھالیہ برآمد کی تھی، جس کے بعد ڈرائیور اور کلینر کو گرفتار کرلیا گیا۔ دورانِ سماعت سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان اسمگلنگ میں ملوث ہیں جبکہ وکیل صفائی نے کہا کہ ڈرائیور اور کلینر دیہاڑی دار مزدور ہیں، ٹینکر کے مالک نہیں، انہیں اسمگلنگ سے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ گرفتار ملزمان نہ تو ٹینکر کے مالک ہیں اور نہ ہی برآمد شدہ چھالیہ پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عدالت نے  دونوں کو ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کردی۔

