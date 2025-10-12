صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکریٹری لوکل گورنمنٹ ذاتی حیثیت میں عدالت طلب

  • کراچی
سیکریٹری لوکل گورنمنٹ ذاتی حیثیت میں عدالت طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے ٹاؤن میونسپل کمیٹی نارتھ کراچی میں جونیئر کلرک کو ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفکیشن معطل کردیا۔

عدالت نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو 15 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا۔ درخواست گزار کے وکیل ملک الطاف جاوید ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ حنین نامی شخص کو 2009 میں گریڈ 1 میں نائب قاصد بھرتی کیا گیا تھا مگر قلیل مدت میں اسے گریڈ 17 کے عہدے تک ترقی دے دی گئی اور پھر ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کا ایڈیشنل چارج دے دیا گیا۔

