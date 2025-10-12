نو ماہ میں 665 افراد ٹریفک حادثات کی نذر
کراچی(این این آئی) شہر قائد میں گزشتہ 9 ماہ اور 10 دنوں کے دوران 665 افراد ٹریفک حادثات میں زندگی کی بازی ہار گئے ۔ریسکیو اداروں کی رپورٹس کے مطابق شہر قائد میں گزشتہ 9 ماہ اور 10 دنوں کے دوران 665 افراد ٹریفک حادثات میں زندگی کی بازی ہار گئے۔۔۔
جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 10 ہزار 40 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔رپورٹس کے مطابق مجموعی طور پر 513 مرد، 70 خواتین اور 82 بچے مختلف ٹریفک حادثات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔اعداد و شمار کے مطابق بسوں سے 26، منی بسوں سے 11، کوچز سے 6، ٹریلرز سے 75، مزدا ٹرک سے 17، ڈمپرز سے 36، واٹر ٹینکرز سے 45 اور آئل ٹینکرز سے 6 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ۔