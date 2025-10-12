صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
مرکزی مسلم لیگ کی حقوق کراچی مارچ کی تیاریاں

کراچی (اسٹاف رپورٹر) پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کی جانب سے اورنگی تا کورنگی حقوقِ کراچی مارچ کی تیاریوں کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں شہر بھر میں اتوار کے روز تمام ٹاؤنز میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔

جبکہ 15 اکتوبر کو ٹاؤن سطح پر آل پارٹیز کانفرنسز اور 16 اکتوبر کو مرکزی مسلم لیگ ہاؤس کراچی میں صوبائی سطح پر ایک بڑی آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوگی۔ مزید یہ کہ جمعہ اور ہفتہ کے روز شہر کے تمام علاقوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی مرکزی مسلم لیگ ہاؤس میں ذمہ داران کے اجلاس میں ان فیصلوں کا اعلان کیاگیا جس کی صدارت صدر سندھ فیصل ندیم نے کی، جبکہ صدر کراچی احمد ندیم اعوان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔

 

