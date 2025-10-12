کراچی، 9ماہ 10 دن میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 69 شہری زندگیوں سے محروم
کراچی(این این آئی)روشنیوں کے شہر کراچی میں رواں سال کے 9 ماہ اور 10 دنوں کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 69 شہری زندگی کی بازی ہار گئے۔گزشتہ روز سپر ہائی وے پر ویگو گاڑی چھیننے کی واردات کے دوران۔۔۔
فرسٹ ایئر کے طالبعلم عدنان مگسی کو ڈاکوؤں نے فائرنگ کرکے قتل کردیا۔4 اکتوبر کو اورنگی ٹاؤن ساڑھے گیارہ خلیل مارکیٹ میں حافظِ قرآن نور عالم کو مزاحمت پر فائرنگ کرکے مار دیا گیا۔ 8 اکتوبر کو اورنگی ٹاؤن سیکٹر 13 پیر بازار کے قریب دو بچوں کے باپ ہاشم کو بھی ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔اعداد و شمار کے مطابق جنوری میں5، فروری میں 10، مارچ میں 10، اپریل میں 10، مئی میں سب سے زیادہ 12 شہری قتل ہوئے ۔