ذہنی صحت بنیادی انسانی ضرورت ہے ، ڈاکٹر سید عبد الرحمان

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی نفسیاتی اسپتال کے زیر اہتمام پریس کلب میںکانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ماہرِ امراضِ ذہنی اور ایم ڈی کراچی نفسیاتی اسپتال ڈاکٹر سید عبد الرحمان ،سی او او سید خورشید جواد۔۔۔

چیئرپرسن کوثر پروین،سینئر ماہرِ امراضِ ذہنی ڈاکٹر اختر فرید صدیقی، سینئر ماہرِ نفسیات شعیب احمد صدیقی،سینئر ماہرِ نفسیات روحی افروز اور دیگر ماہرینِ امراضِ نفسیات، پروفیسرز اور ڈاکٹرز بھی شریک تھے ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 10 اکتوبر کو ذہنی امراض کا عالمی دن منایا جاتا ہے ۔ڈاکٹر سید عبد الرحمان نے کہا کہ ذہنی صحت  بنیادی انسانی ضرورت ہے جسے نظر انداز کرنا معاشرتی اور انفرادی سطح پر سنگین نتائج پیدا کر سکتا ہے۔

 

